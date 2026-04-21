Real, Pochettino o Deschamps? Mbappé sarà decisivo per la scelta del prossimo tecnico

Stagione amara per il Real Madrid, che è quasi certo di non conquistare per il secondo anno di fila né LaLiga né la Champions League. Un esito che potrebbe avere conseguenze importanti anche in panchina, dove la posizione di Alvaro Arbeloa appare sempre più in bilico.

Secondo quanto riportato da Radio Marca, la dirigenza blanca starebbe già valutando il futuro e avrebbe individuato un candidato in pole position: Mauricio Pochettino: "Ad oggi, 21 aprile, Pochettino è il candidato più serio per diventare il prossimo allenatore del Real Madrid. È un profilo eccezionale, conosce perfettamente lo spirito del club".

L’ex tecnico di Tottenham e PSG viene considerato ideale per avviare un nuovo ciclo, soprattutto per la sua capacità di gestire gruppi ricchi di talento e pressione. Tuttavia, nella scelta finale potrebbe avere un peso anche lo spogliatoio, in particolare Kylian Mbappé: "Mbappé potrebbe giocare un ruolo determinante nella scelta dell’allenatore. Conosce sia Didier Deschamps sia Pochettino, che sono i candidati più forti". L’attaccante francese, dunque, potrebbe indirettamente orientare la decisione della società.