Ufficiale Eroe a Crans-Montana, Dos Santos firma il suo primo contratto da professionista col Metz

Da quando ha 8 anni gioca con la maglia del Metz cucita addosso, a Capodanno è scampato dall'incubo di Crans-Montana, l'incendio mortale di un bar in Svizzera per festeggiare l'ultimo dell'anno prima di celebrare l'inizio del 2026. Drammatico avvenimento che ha tolto la vita a 41 persone di età compresa tra i 14 e i 39 anni. Ma una notizia grandiosa è arrivata per Tahirys Dos Santos.

Chi? Semplicemente il calciatore francese di 19 anni che ha salvato a fidanzata dalle fiamme del locale di Crans-Montana lo scorso gennaio. Nelle ultime ore il club di quinta divisione francese ha annunciato il primo contratto professionistico di Dos Santos: un accordo annuale che lega il giocatore classe 2006, nove giorni dopo essere tornato in campo con la squadra riserve.

Dos Santos aveva riportato gravi ustioni nell'incendio scoppiato in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana nelle prime ore del 1° gennaio. "Questo momento ha per me un significato ancora più grande dopo i difficili mesi trascorsi in ospedale", ha dichiarato il terzino francese di 19 anni ai canali ufficiali del Metz nel momento in cui ha firmato il contratto. "Questa prova mi ha rafforzato e mi ha insegnato a non arrendermi mai", la conclusione.