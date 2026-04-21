City, corsa al titolo. Guardiola in pressing sull'Arsenal: "Sanno cos'è successo in passato"

È arrivato il momento clou della stagione per il Manchester City. Riaperta la Premier League dopo il 2-1 inferto all'Arsenal capolista, il titolo si deciderà punto su punto, di partita in partita. I Gunners sono ancora a +3, ma i Citizens hanno l'incredibile vantaggio di una partita ancora recuperare e potrebbero ovviare il gap. Domani si torna in campo contro il Burnley in lotta disperata per non retrocedere e Pep Guardiola ha voluto avvisare i suoi ragazzi.

"Ci siamo parlati subito dopo la partita: non dobbiamo perdere la concentrazione", il monito lanciato. "L'Arsenal è in testa alla classifica e, in questo momento, sarebbero loro i campioni. Il tempo di recupero è molto inferiore rispetto alle ultime due settimane: sono solo due giorni. Per questo devo vedere come stanno recuperando i giocatori. È stata una partita impegnativa, sia emotivamente che fisicamente. Ma, allo stesso tempo, mancano 6 partite. Sappiamo esattamente cosa succederà, sia che otteniamo il risultato, sia che non lo otteniamo".

Il tecnico del Manchester City ha confermato che il Rodri salterà la sfida di domani: "Penso che per domani non sarà pronto. Vedremo se riuscirà a recuperare per la semifinale di FA Cup contro il Southampton", ha dichiarato. Dopodiché si è concentrato sulla battaglia di nervi e gli aspetti psicologici della corsa al titolo con l'Arsenal: "Entrambe le squadre sanno cosa è successo in passato. Entrambe sanno che non possono perdere o lasciare punti per strada, sarebbe difficile recuperare".

E ha proseguito: "Il nostro calendario è molto serrato, specialmente quando hai davanti l'Everton che è davvero, davvero ostico. È più difficile per chi insegue, sia mentalmente che fisicamente. Dopo quello che è successo con l'Arsenal, dobbiamo andare a Burnley e giocare al livello che ci compete", la chiusura di Guardiola.