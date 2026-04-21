Ufficiale Slovacchia, Francesco Calzona non è più ct: l'ex Napoli si è dimesso. È sul mercato

Come l'Italia, anche la Slovacchia ha mancato la qualificazione ai Mondiali di quest'estate. Ma il mandato di Francesco Calzona di commissario tecnico è giunto ufficialmente al termine, dopo un ciclo di 4 anni. La Federazione aveva provato a blindare il tecnico italiano con un rinnovo sul piatto, ma l'allenatore calabrese ha scelto di rifiutare. Ora per l'ex tecnico del Napoli ci sarà una nuova sfida professionale sulla panchina di un'altra Nazionale o di un club.

Un addio che arriva dopo un percorso iniziato nel luglio 2022 e culminato con l’emozionante cavalcata a Euro 2024, fino agli ottavi di finale, arrendendosi solo ai supplementari contro l’Inghilterra. Calzona dice addio dopo 19 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte in 40 gare da ct. Nella sua carriera da allenatore ha condiviso con Maurizio Sarri (guida tecnica della Lazio) quasi 300 panchine tra Perugia, Sorrento, Alessandria, Empoli e Napoli, senza dimenticare la collaborazione con Luciano Spalletti.

Proprio al Napoli, nel febbraio 2024, Calzona ha vissuto il grande salto come primo allenatore in Serie A, subentrando a Mazzarri per guidare gli azzurri in 16 partite fino al termine del campionato. L'era di Calzona sulla panchina della Slovacchia finisce qui, dopo aver portato la squadra a guadagnare rispetto e stima per i percorsi compiuti su panorama europeo.