In Francia fanno il tifo per il Lens: la Coupe de France può far scattare un posto in Europa
Una semifinale che vale molto più. Questa sera il Lens ospita il Tolosa nel penultimo atto di Coupe de France, con implicazioni che potrebbero ridisegnare anche la corsa europea in campionato.
La squadra guidata da Pierre Sage, attualmente seconda in Ligue 1 con una partita da recuperare, è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Proprio per questo, un'eventuale vittoria nella coppa nazionale avrebbe un effetto a catena: il posto in UEFA Europa League assegnato al vincitore della Coupe de France verrebbe infatti "trasferito" al sesto classificato in campionato, aprendo anche le porte della Conference League alla settima.
Uno scenario che interessa da vicino molte squadre francesi, pronte a fare il tifo per il Lens. Per il club Sang et or, inoltre, si tratterebbe di un traguardo storico: non ha mai vinto la competizione, pur avendo già disputato tre finali, l’ultima nel 1998. Dall’altra parte, il Tolosa vuole confermarsi dopo il successo del 2023, ultimo trionfo di una squadra diversa dal PSG nella competizione. Le due formazioni arrivano alla sfida a pochi giorni di distanza da un confronto in campionato, vinto in rimonta dal Lens per 3-2.
Non è tutto: in caso di vittoria del Lens e di un contemporaneo successo dello Strasburgo in Conference League, la Francia potrebbe addirittura portare otto squadre nelle coppe europee la prossima stagione. Uno scenario complesso, ma tutt’altro che impossibile.
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