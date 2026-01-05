Real preoccupato per i tanti infortuni: la società richiama Mihic nello staff medico

Il nuovo infortunio di Kylian Mbappé ha acceso un campanello d’allarme al Real Madrid, diventando il simbolo di una situazione ormai giudicata preoccupante dalla dirigenza. Con lo stop del francese, infatti, la stagione dei Blancos ha già raggiunto la cifra di 23 infortuni, un numero che evidenzia la necessità di intervenire per tutelare i giocatori e ottimizzare i tempi di recupero.

Come risposta immediata, il club ha deciso di reintegrare Niko Mihic nello staff medico della prima squadra. Già uomo di fiducia durante le gestioni di Zidane e Ancelotti, Mihic torna a Valdebebas con un ruolo centrale: non più solo consulente, ma supervisore di tutti i protocolli di prevenzione, diagnosi e recupero dei giocatori, sotto la guida di Xabi Alonso. L’obiettivo, riporta As, è chiaro: ridurre l’impatto degli infortuni e assicurare che ogni trattamento sia calibrato sulle esigenze specifiche di ogni atleta.

Il ritorno di Mihic, persona di totale fiducia del presidente, rappresenta anche un messaggio simbolico: la salute dei giocatori è diventata una priorità assoluta, e la gestione delle assenze deve essere affrontata con rigore e professionalità. La sua esperienza permetterà di monitorare da vicino giocatori chiave come Mbappé, garantendo un equilibrio tra lavoro in campo e tempi di recupero, minimizzando così il rischio di ricadute.