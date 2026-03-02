Barcellona, tegola per Flick: frattura al volto per Lewandowski, salterà il ritorno con l'Atletico

Brutte notizie in casa Barcellona alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa del Re contro l’Atlético Madrid. Robert Lewandowski non potrà prendere parte alla sfida di martedì sera, nella quale i blaugrana sono chiamati a una rimonta complicatissima dopo il pesante 4-0 subito al Metropolitano.

Il club catalano ha comunicato ufficialmente che l’attaccante polacco ha riportato una frattura ossea al volto nel match di campionato contro il Villarreal. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno evidenziato una frattura nella parte interna dell’orbita dell’occhio sinistro, in seguito a un trauma rimediato durante la partita.

Nel comunicato si legge:

“Il giocatore della prima squadra Robert Lewandowski ha riportato un trauma nel match di ieri contro il Villarreal. Gli esami effettuati oggi hanno diagnosticato una frattura ossea nella parte interna dell’orbita dell’occhio sinistro. Il calciatore sarà indisponibile per la partita di martedì contro l’Atlético Madrid”.

Dallo staff medico del Barcellona non è stato specificato il tempo di recupero. Molto dipenderà dall’evoluzione della piccola frattura e dalla risposta del giocatore alle terapie nei prossimi giorni. Non è escluso, al momento, un suo rientro già nel prossimo impegno di campionato contro l’Athletic Bilbao, in programma sabato sera.

Il vero obiettivo dello staff blaugrana, però, è averlo a disposizione per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Newcastle United, prevista a St. James' Park martedì 10. Le prossime 48-72 ore saranno decisive per capire se il centravanti potrà recuperare in tempo.

In ogni caso, la sua assenza nella semifinale di ritorno di Coppa del Re pesa tantissimo: al Barcellona servono gol per provare l’impresa, e Lewandowski resta il principale riferimento offensivo, reduce peraltro dalla rete segnata nell’ultima gara contro il Villarreal.