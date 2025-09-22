Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ricordate Merkel? L'ex Milan a 33 anni torna negli Emirati e firma col Legentus FC

Ricordate Merkel? L'ex Milan a 33 anni torna negli Emirati e firma col Legentus FCTUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 09:27Calcio estero
di Michele Pavese

Il Legentus FC, club di seconda serie degli Emirati Arabi Uniti, ha ufficializzato l’arrivo di Alexander Merkel, centrocampista 33enne con lunga esperienza internazionale. L’ex nazionale kazako arriva a parametro zero dopo l’ultima parentesi in Iran con il Nassaji. La durata del contratto non è stata resa nota.

Merkel, nato in Kazakistan ma cresciuto calcisticamente in Germania, è un volto noto anche al calcio italiano. Dopo gli esordi al Milan, ha vestito le maglie di Genoa, Udinese e Pisa, senza però riuscire a confermarsi come promessa di lungo corso. In Germania ha militato nel Bochum, collezionando presenze in 2. Bundesliga, prima di intraprendere una carriera che lo ha portato in diversi Paesi, dal campionato svizzero fino al Medio Oriente.

Il suo percorso è quello di un talento che, dopo aver mostrato qualità tecniche notevoli nelle giovanili rossonere, non ha mai del tutto rispettato le aspettative che lo accompagnavano. Ora, con la nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti (la seconda dopo quella con l'Hatta), Merkel avrà l’occasione di mettere a disposizione la sua esperienza e contribuire alla crescita del progetto Legentus FC.

Articoli correlati
Germania, Angela Merkel frena: "Stadi pieni? Sono scettica sul fatto che sia la scelta... Germania, Angela Merkel frena: "Stadi pieni? Sono scettica sul fatto che sia la scelta giusta"
Altre notizie Calcio estero
Flick non fa sconti: Rashford in ritardo all'adunata e punito nonostante i 2 gol... Flick non fa sconti: Rashford in ritardo all'adunata e punito nonostante i 2 gol di Newcastle
Real Madrid, il boicottaggio continua: solo una calciatrice alla cerimonia del Pallone... Real Madrid, il boicottaggio continua: solo una calciatrice alla cerimonia del Pallone d'Oro
Athletic, senza Nico Williams è un'altra storia: 3 sconfitte in tre partite dopo... Athletic, senza Nico Williams è un'altra storia: 3 sconfitte in tre partite dopo 3 vittorie
Saint-Etienne, l'ex presidente Romeyer allontanato dopo le accuse di molestie Saint-Etienne, l'ex presidente Romeyer allontanato dopo le accuse di molestie
Vinicius e la centralità perduta, con Xabi non c'è feeling: a gennaio potrebbe andarsene... Vinicius e la centralità perduta, con Xabi non c'è feeling: a gennaio potrebbe andarsene
Donnarumma poteva essere dello United: trattativa saltata a causa dei costi eccessivi... Donnarumma poteva essere dello United: trattativa saltata a causa dei costi eccessivi
Valdano su Vinicius: "Attenzione ai gesti in pubblico, il club viene prima del singolo"... Valdano su Vinicius: "Attenzione ai gesti in pubblico, il club viene prima del singolo"
Pallone d'Oro, per i bookmakers il favorito assoluto è Dembele. Yamal più indietro... Pallone d'Oro, per i bookmakers il favorito assoluto è Dembele. Yamal più indietro
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Inter c’è, Pio un predestinato. Milan da scudetto, la Juve no. Allegri sta pregustando la sua grande rivincita. Fiorentina flop.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte può concedere un'occasione a David Neres
3 Serie A, 4^ giornata LIVE: Conte cambia l'attacco. Gioca Cuadrado
4 L’Inter c’è, Pio un predestinato. Milan da scudetto, la Juve no. Allegri sta pregustando la sua grande rivincita. Fiorentina flop.
5 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri sul rientro di Leao: "Domani assolutamente no. Venerdì decideremo per il Napoli"
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: "Orgogliosi di Chivu e Pio Esposito, espressioni del nostro settore giovanile"
Immagine top news n.2 Stasera si assegna il Pallone d'Oro 2025: due grandi favoriti, l'elenco dei 30 candidati
Immagine top news n.3 Roma, Pellegrini ancora uomo derby: vittoria “in casa” della Lazio dopo nove anni
Immagine top news n.4 L'Inter soffre ma alza la testa. Chivu ammette: "Gestita anche la paura"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: in attesa del Napoli, comanda la Juve. L'Inter è 10ª
Immagine top news n.6 L'Inter respira con il Sassuolo, Chivu: "Contava vincere". Marotta spazientito su San Siro
Immagine top news n.7 Il capitan prodigo decide il derby di Roma: Pellegrini schianta la Lazio. Allarme Sarri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
Immagine news podcast n.2 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
Immagine news podcast n.3 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
Immagine news podcast n.4 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Oreggia: "Juve, qualche giocatore già stanco. E ci sono difetti strutturali"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, centrocampo meraviglioso. Non è ancora la vera Inter"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Fiorentina, involuzione troppo evidente. Roma, su Pellegrini dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Larini: "Parma superiore alla Cremonese, ma ancora in rodaggio. I gol? Serve anche fortuna"
Immagine news Serie A n.2 Pallone d'Oro al via. La road map dell'evento e tutti i premi collegati
Immagine news Serie A n.3 Cobolli Gigli: "Vlahovic insostenibile per la Juventus. Napoli più avanti dell'Inter"
Immagine news Serie A n.4 Bertini: "Il VAR schiaccia gli arbitri. Per regolamento rigori Verona e Bologna ok"
Immagine news Serie A n.5 Napoli-Pisa, i convocati di Gilardino: oltre a Stengs fuori dalla lista Tourè, in permesso
Immagine news Serie A n.6 Montella: "La Roma ha iniziato un percorso con Gasperini e giocare ogni 3-4 giorni aiuta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cagliari-Frosinone, i convocati di Alvini per la Coppa Italia: molte novità
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Inzaghi prima della Coppa Italia: "Ad Udine sarà dura. Servirà la perfezione"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Foggia dopo il 4-0 sull'Empoli: "Ci vuole tempo e fiducia. Io ci credo"
Immagine news Serie B n.4 Classifiche a confronto - Volano le capolista. Sprofondo Spezia: è a -6
Immagine news Serie B n.5 Malore per Dino Manganiello durante Carrarese-Avellino. "È stata una vittoria da infarto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Fellipe Jack resta in Italia: niente Mondiale U20 per il difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Meluso: "Non sono soddisfatto, ma lavorato con difficoltà oggettive"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, inibizione di due mesi e 20 giorni per l'ex presidente Rosenzweig
Immagine news Serie C n.3 Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2028 per il fantasista Alessio Vacca
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli: "Arezzo non in calo, vuole la Serie B. Servirà non concedere spazi"
Immagine news Serie C n.5 Rimini, arriva a titolo definitivo il centrocampista brasiliano classe 2006 Pedro Lopes
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 6ª giornata: le designazioni arbitrali per i Gironi B e C
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia femminile: poker per Parma e Genoa, tris della Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, le gare con Benfica e Manchester United all'Allianz Stadium
Immagine news Calcio femminile n.3 Schough si apre: "Dal mio arrivo all'Inter penso di essere maturata. E Polli è spettacolare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio inglese in lutto: morto a 47 anni Matt Beard. Due titoli con il Liverpool Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, oggi si conclude il 1° turno: in campo Genoa, Parma e Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 La stella inglese Russo: "Voglio il Mondiale. E un giorno mi piacerebbe vivere in Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…