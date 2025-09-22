Ufficiale Ricordate Merkel? L'ex Milan a 33 anni torna negli Emirati e firma col Legentus FC

Il Legentus FC, club di seconda serie degli Emirati Arabi Uniti, ha ufficializzato l’arrivo di Alexander Merkel, centrocampista 33enne con lunga esperienza internazionale. L’ex nazionale kazako arriva a parametro zero dopo l’ultima parentesi in Iran con il Nassaji. La durata del contratto non è stata resa nota.

Merkel, nato in Kazakistan ma cresciuto calcisticamente in Germania, è un volto noto anche al calcio italiano. Dopo gli esordi al Milan, ha vestito le maglie di Genoa, Udinese e Pisa, senza però riuscire a confermarsi come promessa di lungo corso. In Germania ha militato nel Bochum, collezionando presenze in 2. Bundesliga, prima di intraprendere una carriera che lo ha portato in diversi Paesi, dal campionato svizzero fino al Medio Oriente.

Il suo percorso è quello di un talento che, dopo aver mostrato qualità tecniche notevoli nelle giovanili rossonere, non ha mai del tutto rispettato le aspettative che lo accompagnavano. Ora, con la nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti (la seconda dopo quella con l'Hatta), Merkel avrà l’occasione di mettere a disposizione la sua esperienza e contribuire alla crescita del progetto Legentus FC.