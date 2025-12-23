Ufficiale Augusta, colpo di scena: Manuel Baum allenatore fino a giugno, poi tornerà dirigente

Dopo la separazione da Sandro Wagner, Manuel Baum guiderà ora l'Augusta fino al termine della stagione. In origine, il responsabile Sviluppo e Innovazione calcistica avrebbe dovuto allenare il club di Bundesliga solo per 3 partite, fino alla pausa invernale. Invece, dopo aver conquistato quattro punti e stabilizzato la squadra, il club tedesco ha annunciato a sorpresa la conferma del tecnico come regalo di Natale anticipato. Ma in estate Baum tornerà poi al suo incarico dirigenziale.

"Siamo convinti che, nella situazione attuale, sia esattamente l’allenatore giusto per il nostro Augsburg. Gode della nostra piena fiducia e siamo molto felici che Manuel si sia dichiarato disponibile a proseguire il compito fino al termine della stagione", il comunicato ufficiale trasmesso dalla società. "Da quando ha preso in mano la squadra all’inizio di dicembre, ha svolto un lavoro davvero molto buono. Su questo vogliamo costruire insieme nel 2026", ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Augsburg, Michael Ströll.

Baum, dopo la conferma pubblica, ha commentato: "Il lavoro con la nostra squadra mi ha dato grande gioia. Per questo sono felice di essere ancora per un po’ l’allenatore capo dell'Augusta. Per me, però, è importante poter tornare poi alla mia posizione originaria. Fino ad allora, dopo la breve pausa invernale, faremo insieme tutto il possibile per disputare una stagione di successo".