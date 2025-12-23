Liga Portugal, Vitoria Guimaraes demolito: lo Sporting vince 4-1 e torna a -5 da Farioli

Lo Sporting è passato sopra il Vitória Guimaraes come un carro armato: finisce 4-1 per i Leoes, che rimangono a 5 punti dal leader della Liga Portugal, il Porto di Farioli. I Conquistadores si trovano invece al nono posto con 21 punti.

Una vittoria meritata per i verdao, che hanno visto il risultato tremare solo dopo il gol di Telmo Arcanjo (1-2), ma l'autogol di Castillo e il poker di Maxi Araújo insieme all'espulsione di Nélson Oliveira hanno conferito il trionfo allo Sporting. Si chiude così la 15esima giornata di campionato portoghese.

LIGA PORTUGAL - 15ª GIORNATA

Estoril-Sporting Braga 1-0

Gil Vicente-Rio Ave 2-2

Estrela-Moreirense 0-0

AFS-Nacional 2-2

Tondela-Casa Pia 1-2

Santa Clara-Arouca 0-0

Alverca-Porto 0-3

Benfica-Famalicao 1-0

Martedì 23 dicembre

Vitoria Guimaraes-Sporting CP 1-4

CLASSIFICA

Porto 43

Sporting CP 38

Benfica 35

Gil Vicente 26

Sporting Braga 25

Famalicao 23

Vitoria Guimaraes 21

Moreirense 21

Estoril 17

Rio Ave 17

Alverca 17

Santa Clara 16

Nacional 16

Estrela 15

Casa Pia 13

Arouca 13

Tondela 9

AFS 4