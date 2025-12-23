Liga Portugal, Vitoria Guimaraes demolito: lo Sporting vince 4-1 e torna a -5 da Farioli
Lo Sporting è passato sopra il Vitória Guimaraes come un carro armato: finisce 4-1 per i Leoes, che rimangono a 5 punti dal leader della Liga Portugal, il Porto di Farioli. I Conquistadores si trovano invece al nono posto con 21 punti.
Una vittoria meritata per i verdao, che hanno visto il risultato tremare solo dopo il gol di Telmo Arcanjo (1-2), ma l'autogol di Castillo e il poker di Maxi Araújo insieme all'espulsione di Nélson Oliveira hanno conferito il trionfo allo Sporting. Si chiude così la 15esima giornata di campionato portoghese.
LIGA PORTUGAL - 15ª GIORNATA
Estoril-Sporting Braga 1-0
Gil Vicente-Rio Ave 2-2
Estrela-Moreirense 0-0
AFS-Nacional 2-2
Tondela-Casa Pia 1-2
Santa Clara-Arouca 0-0
Alverca-Porto 0-3
Benfica-Famalicao 1-0
Martedì 23 dicembre
Vitoria Guimaraes-Sporting CP 1-4
CLASSIFICA
Porto 43
Sporting CP 38
Benfica 35
Gil Vicente 26
Sporting Braga 25
Famalicao 23
Vitoria Guimaraes 21
Moreirense 21
Estoril 17
Rio Ave 17
Alverca 17
Santa Clara 16
Nacional 16
Estrela 15
Casa Pia 13
Arouca 13
Tondela 9
AFS 4
