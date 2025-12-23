Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, Atletico o Milan? Invece no: Joao Felix è esploso in Arabia, al fianco di CR7

Chelsea, Atletico o Milan? Invece no: Joao Felix è esploso in Arabia, al fianco di CR7
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:15Calcio estero
Yvonne Alessandro

Si vede che doveva andare così. Perché i presupposti di sfondare nel calcio europeo c'erano eccome, dopo le magie sfoggiate agli albori dal Benfica, a singhiozzo invece con la maglia del Portogallo. Ma Joao Felix era stato indicato come astro luminoso del calcio portoghese, destinato a fare grandi cose nel calcio europeo, quello che conta per davvero. E non a caso è circolato tra Atletico Madrid, Chelsea e pure il Milan. Invece, la storia ha riservato un altro destino per l'attaccante classe '99.

Lontano dai riflettori europei, in Arabia Saudita e all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Joao Felix ha davvero trovato il suo posto. Almeno per il momento il portoghese di 26 anni sta mostrando sprazzi di quel talento che impressionò tutti i club d'élite e portò al gigantesco trasferimento da 130 milioni. Un passo indietro a livello di carriera, ma sembra che Joao Felix sia tornato a stare bene e a divertirsi in Arabia. Con uno stipendio triplicato e da assoluta star.

La sua tecnica è di nuovo precisa, così come le sue soluzioni. Un elemento perfetto nello scacchiere di Jorge Jesus che in estate lo ha voluto con tutte le proprie forze e ora viene ripagato: 16 gol e 5 assist in 18 partite sono numeri a dir poco esaltanti per l'ex Benfica. Mentre l'Al Nassr al momento è il leader indiscusso della Saudi Pro League, in vantaggio 4 punti sull'Al Hilal di Inzaghi nella corsa al titolo. Quel trofeo che finora è sempre scappato a CR7. Raggiungendo i migliori numeri della sua carriera, il contratto firmato da Joao Felix con l’Al Nassr ha durata fino al 2027. E al momento tutto lascia credere che l'ex Milan, dopo sei mesi di prestito fallimentare in rossonero e il ritrovamento di se stesso alla risposta delle sirene arabe, non abbia intenzione di muoversi di lì.

