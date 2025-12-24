Perone fratturato e lungo stop, Isak: "Sono deluso, sosterrò il Liverpool dalle tribune"

"L’attaccante del Liverpool si è infortunato in un contrasto mentre segnava il gol d’apertura contro il Tottenham Hotspur ed è stato costretto a lasciare il campo. Dopo gli accertamenti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che ha incluso la frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l’AXA Training Centre, senza che sia stata ancora fissata una data per il rientro". Con questo comunicato ufficiale il Liverpool ha ufficialmente annunciato lo stop forzato per frattura del perone di Aleksander Isak dopo il brutto intervento subito da Van de Ven nel big match contro il Tottenham che lo ha costretto all'operazione.

I tempi di riabilitazione e recupero saranno lunghi qualche mese, di certo tornerà solamente nel 2026. Intanto si chiude qui parte della stagione dell'attaccante svedese con i Reds, dopo soli 3 gol e un inizio avventura ad Anfield da dimenticare.

Il giocatore più caro della storia della Premier League, mister 145 milioni di euro dal Newcastle, ha reagito al suo infortunio tramite un messaggio pubblicato sul sito del club: "Sono davvero deluso di dover restare fuori per un po’ di tempo", ha scritto Isak in serata. "È tempo di ristabilirsi e di sostenere la squadra dalle tribune. Farò tutto il possibile per tornare il prima possibile. Grazie a tutti i tifosi dei Reds e a tutti gli altri per i vostri gentili messaggi, li abbiamo molto apprezzati".