Carabao Cup, che suspense in Arsenal-Palace: Arteta vola in semifinale dopo 16 rigori

Sembrava tutto intavolato verso il passaggio in semifinale diretto dell'Arsenal in Carabao Cup per l'autogol di Lacroix a proprio favore a 10 minuti dalla fine. Invece una rete al quinto minuto di recupero di assoluta reattività da parte dell'uomo mercato Guehi ha permesso al Crystal Palace di prolungare le agonie dei Gunners ai tempi supplementari. E anche ai calci di rigore, in seguito ad una serie di salvataggi importanti da parte di Walter Benitez, portiere dei Glaziers.

Declan Rice ha avuto un’occasione al 102º minuto, ma l'estremo difensore del Palace ha protratto il match al terno al lotto dei penalty. Nervi a fior di pelle per le battute dal dischetto, con assoluta perfezione da parte dei primi dieci tiratori - cinque per parte - compreso l'ex Bologna Calafiori. E al quindicesimo rigore su 16 calciati è arrivato l'errore fatale di Lacroix, reduce da una sventurata serata: dopo l'autogol anche il rigore fallito. Così l'Arsenal piomba dritto in semifinale contro il Chelsea.



Il risultato

Arsenal - Crystal Palace 1-1 (2-1 d.c.r)

80' M. Lacroix autogol (A), 90'+5 Guehi (C)

Carabao Cup, il programma delle semifinali

Newcastle - Manchester City (andata 13 gennaio)

Chelsea - Arsenal (data da definire)

Manchester City - Newcastle (ritorno 3 febbraio)

Arsenal - Chelsea (data da definire)