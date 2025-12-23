Ciao Chelsea, la rivincita di Kepa in Carabao Cup: rigore parato e semifinale con l'Arsenal

Salutato il Chelsea, al netto del profondo legame che aveva con il club di Stamford Bridge per i sette anni intensi nella parte Blue di Londra, Kepa Arrizabalaga in estate ha scelto di firmare con i rivali dell'Arsenal. Un contratto valido fino all'estate del 2028, per un trasferimento da 6 milioni di euro dopo aver fatto scattare la clausola del suo precedente accordo.

Un ingaggio preciso, per assicurarsi un vice-Raya - primo portiere dei Gunners secondo le gerarchie di Mikel Arteta - e questa sera il 31enne spagnolo ha dato prova del proprio valore. In un quarto di Carabao Cup che si stava complicando terribilmente per l'Arsenal dopo il pareggio allo scadere di Guehi, il terno al lotto dei calci di rigore ha elevato in cattedra proprio Kepa.

Con un tuffo sulla destra, infatti, ha respinto il tiro di Lacroix e disinnescato il quindicesimo penalty complessivo calciato. Un salvataggio determinante, dopo che William Saliba ha saputo spedire in rete invece il centro decisivo per staccare il pass della semifinale contro il Chelsea. Ma Kepa si è preso la sua rivincita personale, avendo perso due finali in Carabao Cup durante il suo periodo al Chelsea. Con l'Arsenal, stavolta, ha finalmente un momento da custodire con orgoglio.