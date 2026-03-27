Ricordate Ruben Botta? Pugno e testata a un ex compagno, tre giornate di squalifica
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Squalifica meno lunga del previsto per Ruben Botta, protagonista di un gesto violento durante la vittoria del Defensa y Justicia contro l'Unión. L’attaccante ex Inter, Chievo e Livorno ha colpito Mauro Pittón prima con un pugno e poi con una lieve testata, in un episodio che ha suscitato grande scalpore anche per il passato condiviso tra i due al San Lorenzo nel 2019. Per questo, Botta ha ricevuto il cartellino rosso diretto e una squalifica di tre giornate.
Nello stesso match, è stato espulso anche l’allenatore Mariano Soso, per proteste verso l’arbitro Felipe Viola, con una sospensione di due giornate. Stessa pena di due giornate inflitta a Diego Churín, espulso per un’aggressione durante la vittoria di Sarmiento su Aldosivi.
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