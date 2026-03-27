Mbappé a segno contro il Brasile: ora è a -1 dal record di reti di Giroud in Nazionale

Un altro passo nella storia per Kylian Mbappé. Ieri a Foxborough, nella periferia di Boston, la Francia ha superato il Brasile per 2-1 in un prestigioso match amichevole, con il capitano dei Bleus protagonista assoluto. Mbappé ha firmato il primo gol del match, il 56° con la nazionale, avvicinandosi al record di Olivier Giroud (57 reti). La prestazione gli è valsa anche il titolo di uomo partita, confermando il suo stato di forma dopo le polemiche legate a un infortunio recente.

"Sono un calciatore, voglio solo stare in campo e giocare. Non do mai per scontato il privilegio di poterlo fare", ha dichiarato il bomber del Real Madrid ai microfoni di TF1. Nonostante l’espulsione di Dayot Upamecano al 55’, la Francia ha trovato il raddoppio grazie a Hugo Ekitike al 65’, mostrando carattere e solidità anche in inferiorità numerica. "Non dobbiamo trarre troppe conclusioni da un'amichevole, ma è stato importante confrontarsi con una grande nazionale. Stiamo bene, abbiamo molta mobilità e creiamo tante situazioni pericolose. Stiamo facendo progressi", ha aggiunto l’ex PSG, senza anticipare se sarà titolare nella sfida di domenica contro la Colombia.

La vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia per Didier Deschamps e il suo gruppo, che continua a costruire un progetto solido in vista della Coppa del Mondo 2026. Mbappé conferma il suo ruolo di leader, pronto a lasciare il segno ancora una volta.