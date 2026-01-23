Rigore sbagliato, autogol ed espulsione: il Forest perde col Braga senza subire tiri

Cinquantaquattro secondi fatali hanno condannato il Nottingham Forest in Europa League. Dopo che Morgan Gibbs-White ha fallito un rigore, Ryan Yates ha segnato un’autorete regalando la vittoria al Braga. La beffa si è chiusa con il rosso a Elliot Anderson nei minuti di recupero, per proteste, lasciando i Reds 16esimi nel girone e a tre punti dal quinto posto, con l’ultima partita contro il Ferencvaros decisiva per sperare nella qualificazione.

I portoghesi non hanno dovuto nemmeno tirare in porta per portare a casa il risultato, mentre il Forest entra nella storia come una delle poche squadre di Europa League a subire rigore sbagliato, autogol e espulsione nella stessa partita. Le scelte di Sean Dyche hanno fatto discutere: sette cambi in formazione, come già accaduto nella sconfitta in FA Cup contro il Wrexham, e l’assenza di una vera punta, vista l’indisponibilità di Igor Jesus e Chris Wood, mentre Taiwo Awoniyi non è registrato per la competizione.

Nonostante un leggero miglioramento con l’ingresso di Callum Hudson-Odoi, Neco Williams e Anderson, la reazione del Forest non è bastata. La qualificazione diretta agli ottavi ora appesa a un filo, con l’ultima vittoria che diventa obbligatoria per assicurarsi un posto in Paradiso.