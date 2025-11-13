Mancini all'Al-Sadd: Firmino la stella, ma i campioni del Qatar arrancano in patria e in Asia

Che squadra troverà Roberto Mancini all'Al-Sadd? Il tecnico italiano, 60 anni, raccoglie un gruppo che pur presentandosi ai nastri di partenza come campione di Qatar in carica, si trova mestamente in sesta posizione, su 12 partecipanti. Una situazione che è costata cara al tecnico spagnolo Félix Sánchez, al quale non è stato sufficiente vincere il campionato per mantenere un certo credito.

Sulla carta, l'Al Sadd è la terza squadra per valore complessivo della rosa nella Qatar Stars League (dati Transfermarkt) con 71.8 milioni di euro, dietro l'Al-Rayyan a 76.3 e all'Al-Duhail di Marco Verratti a 77.28. In estate sono arrivati dei rinforzi dall'estero, su tutti Roberto Firmino, particolarmente ispirato dopo l'esonero di Sanchez. Basti pensare che nelle ultime due partite giocate, con il traghettatore Sergio Alegre in panchina, ha segnato 5 reti. Altri nomi conosciuti al calcio europeo sono Youcef Atal, terzino destro per anni in forza al Nizza mentre a sinistra opera Paulo Otavio, 77 presenze col Wolfsburg.

La squadra fornisce anche un numero consistente di giocatori alla nazionale allenata da Julen Lopetegui e che si è qualificata per la prima volta sul campo ai Mondiali (nel 2022 vi partecipò da paese organizzatore). Sono 5 i giocatori chiamati per la prossima amichevole più altri 7 convocati negli ultimi 12 mesi: il più rappresentativo è Hasan Al-Haydos che è il giocatore con più presente nella nazionale qatariota (184 presenze) e uno dei più prolifici (41 reti).

Oltre a raddrizzare la situazione in campionato, Mancini avrà il compito di guidare la squadra nell'AFC Champions League Elite. Qui la partenza è stata ben peggiore che in campionato: appena 2 punti ottenuti in 4 partite e squadra che sarebbe al momento eliminata. Restano 4 gare da giocare, col prossimo impegno fra 12 giorni negli Emirati Arabi contro l'Al-Wahda. L'ultimo posto disponibile per accedere agli ottavi di finale dista soalmente due punti.