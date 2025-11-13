Ronaldo intimo: "La perdita di uno dei gemelli ha rafforzato il legame con Georgina"

Cristiano Ronaldo si è raccontato in un’intervista a Piers Morgan, affrontando alcuni dei momenti più intimi e decisivi della sua vita, dalla perdita di uno dei figli fino alla recente proposta di matrimonio a Georgina Rodríguez, senza trascurare la sua fortuna multimilionaria. Il calciatore portoghese ha ricordato il doloroso episodio del 2022, quando aspettava due gemelli insieme a Georgina: la figlia Bella è nata sana, mentre il fratello gemello purtroppo non ce l’ha fatta. "Probabilmente in quel periodo abbiamo rafforzato ancora di più il nostro legame", ha confidato Ronaldo. "È stato un momento molto difficile, ma mi ha insegnato tanto. Ho visto la vita da un’altra prospettiva. Mia figlia è la regina della famiglia e riempie la casa di felicità".

Grande spazio è stato dato al ruolo fondamentale di Georgina nella sua vita e in quella dei figli: "Gio è unica. Si prende cura di me, della famiglia, della casa… è tanto lavoro. Lei mi capisce e mi sostiene, ed è quello che cerco nella vita. Siamo una famiglia benedetta e ne sono orgoglioso". Ronaldo ha anche parlato della proposta di matrimonio, un momento spontaneo e privato, che ha visto protagoniste anche le figlie minori, Eva e Alana: l'anello, un diamante ovale su misura del valore stimato di sei milioni di euro, e una cerimonia che si terrà dopo il Mondiale del 2026.

Infine, il discorso è scivolato sulla sua condizione di miliardario, certificata dal Bloomberg Billionaires Index. "Non sono ossessionato dal denaro, ma a un certo livello il denaro conta poco… anche se è sempre bello averne", ha spiegato. Tra le risate, ha ammesso di aver perso il conto delle auto possedute e di aver investito nel suo acquisto più stravagante: un jet privato. Morgan lo ha definito "probabilmente il miliardario più normale che conosca", un uomo di straordinaria fama e ricchezza ma con i piedi per terra.