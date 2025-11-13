Mancini torna ad allenare un club dopo 6 anni e cinque mesi. Ricordate l'ultimo?

Roberto Mancini torna a sedersi su una panchina di un club dopo sei anni e cinque mesi. La firma con l'Al-Sadd arriva dopo che le sue ultime due esperienze sono state alla guida delle nazionali: quella dell'Italia da luglio 2018 a luglio 2023 e quella dell'Arabia Saudita da agosto 2023 a ottobre 2024.

Per rivedere un Mancini allenare nel quotidiano dobbiamo risalire all'esperienza non propriamente felicissima allo Zenit: 11 mesi e 45 partite, l'ultima delle quali nel maggio 2018: un successo netto per 6-0 contro lo SKA Kharabovk alla Gazprom Arena, con Aleksandr Erokhin a segnare 4 reti, Leandro Paredes in cabina di regia e Domenico Criscito capitano e autore di un assist. E alla fine fu un deludente quinto posto, utile per una qualificazione ai preliminari di Europa League. Il tutto a fronte di un saldo mercato di -79 milioni. Alla fine la separazione consensuale e la chiamata con la Nazionale italiana che darà vita a un lungo percorso da selezionatore.

Il compito di Mancini sarà ora quello di rilanciare i campioni in carica del Qatar, reduci da un inizio poco felice in campionato e attardati nell'AFC Champions League. Ma sarà un discorso più ad ampio raggio con un contratto firmato per due anni e mezzo.