Un altro Simeone si lega all’Atletico Madrid: Giuliano verso il rinnovo fino al 2030

L'Atletico Madrid potrebbe ufficializzare nei prossimi giorni il rinnovo del contratto di Giuliano Simeone. L’attaccante argentino, appena 22enne, è diventato un elemento chiave della squadra di papà Diego, distinguendosi per la sua intensità sulla fascia destra e per il contributo offensivo: in questa stagione ha già realizzato 3 gol e 5 assist in 16 partite. La firma sul nuovo accordo, che dovrebbe legarlo al club fino al 2030, è attesa entro la fine dell'anno; il rinnovo includerà anche un adeguamento salariale in linea con le sue prestazioni, secondo quanto riportato da MARCA.

Cresciuto nelle giovanili del River Plate e passato per le esperienze in prestito a Saragozza e Alavés, Simeone ha rapidamente trovato continuità all’Atletico, diventando titolare e ricevendo più volte il riconoscimento di "man of the match". Il giovane attaccante ha più volte espresso la volontà di stabilirsi a lungo nel club madrileno: "Spero di restare all’Atlético per molti anni, come Koke", aveva dichiarato, evidenziando la sua ambizione di costruire una carriera di successo e di aspirare a un ruolo da protagonista anche con la nazionale argentina in vista della prossima Coppa del Mondo.

Il rinnovo di Giuliano Simeone rappresenta un segnale chiaro della fiducia della società nel talento emergente e della volontà di consolidare il futuro offensivo della squadra, puntando su un giocatore già maturo per la Liga e pronto a crescere ulteriormente sotto la guida di papà Diego.