Spagna, c'è un nuovo caso Yamal. De la Fuente critico: "Non è una situazione normale"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ufficializzato questa mattina di aver liberato Lamine Yamal dalla convocazione per le partite contro Georgia e Turchia, suscitando grande scalpore all’interno della selezione spagnola. La decisione è stata presa a seguito di un intervento medico eseguito dal Barcellona senza previa comunicazione ai medici della federazione, come chiarito in un comunicato ufficiale molto severo.

"I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere sorpresa e disagio dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio del raduno ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto a un procedimento invasivo di radiofrequenza per trattare i disturbi al pube nella stessa mattina. Tale procedura è stata eseguita senza previa comunicazione al corpo medico della Nazionale, e i dettagli sono stati conosciuti solo tramite un referto ricevuto alle 22:40 della sera precedente, in cui si raccomandava un periodo di riposo di 7-10 giorni", si legge nel comunicato.

Il commissario tecnico, Luis de la Fuente, ha espresso la sua sorpresa in un’intervista a RNE: "Ci sono procedure che avvengono al di fuori della Federazione. È ciò che accade, bisogna accettarlo. Non avevo mai vissuto una situazione simile. Non credo sia normale. Ci ha sorpreso tutti. Non hai notizie né dettagli, e trattandosi di salute, la sorpresa è massima", ha dichiarato.