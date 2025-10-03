Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Rui Pedro Braz vola in Arabia Saudita: sarà il nuovo direttore sportivo dell’Al Ahli

Rui Pedro Braz vola in Arabia Saudita: sarà il nuovo direttore sportivo dell’Al AhliTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Oggi alle 08:26Calcio estero
di Michele Pavese

L’Al Ahli, club di Jeddah, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Rui Pedro Braz come nuovo direttore sportivo. Dopo quattro anni al Benfica, il dirigente portoghese, 47 anni, apre così una nuova fase della sua carriera nel calcio del Medio Oriente, un mercato che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nello scenario internazionale.

Nel comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, l’Al Ahli ha sottolineato il lavoro svolto da Braz a Lisbona, evidenziando in particolare la conquista del campionato 2022/23 e i cinque accessi consecutivi alla Champions League. Tra i meriti riconosciuti al dirigente lusitano anche il consolidamento del Benfica come uno dei club europei di riferimento nello sviluppo dei giovani talenti.

Braz, che in estate era stato vicino alla Juventus ed era stato corteggiato anche dall'Inter, raggiungerà la città saudita la prossima settimana per iniziare le sue nuove funzioni. Il suo arrivo va a rafforzare ulteriormente l’organigramma di un club ambizioso, deciso a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Saudi Pro League. Nel nuovo campionato, il dirigente portoghese ritroverà diversi connazionali che militano nei principali club sauditi: dal tecnico Jorge Jesus, guida dell’Al Nassr, a stelle come João Félix e Cristiano Ronaldo, passando per Danilo Pereira e il giovane Roger Fernandes, oggi all’Al Ittihad. Altra presenza lusitana di spicco è Rúben Neves, centrocampista dell’Al Hilal.

Articoli correlati
Juventus, salgono le quotazioni di Rui Pedro Braz. Lascerà il Benfica dopo quattro... Juventus, salgono le quotazioni di Rui Pedro Braz. Lascerà il Benfica dopo quattro anni
Altre notizie Calcio estero
Aston Villa in crescita, Emery soddisfatto dopo il 2-0 al Feyenoord: "Vittoria fantastica"... Aston Villa in crescita, Emery soddisfatto dopo il 2-0 al Feyenoord: "Vittoria fantastica"
Sei gol consecutivi, ma Borja Iglesias non si illude: "Non credo che andrò in Nazionale"... Sei gol consecutivi, ma Borja Iglesias non si illude: "Non credo che andrò in Nazionale"
Peggior avvio per un allenatore del Forest in 100 anni: Postecoglou già in bilico?... Peggior avvio per un allenatore del Forest in 100 anni: Postecoglou già in bilico?
Jimenez contro Chukwueze, i due milanisti scaricati si ritrovano contro questa sera... Jimenez contro Chukwueze, i due milanisti scaricati si ritrovano contro questa sera
Nagelsmann ignora Tresoldi, stampa tedesca preoccupata: Italia e Argentina in agguato... Nagelsmann ignora Tresoldi, stampa tedesca preoccupata: Italia e Argentina in agguato
Palacios rinnova con il Bayer fino al 2030: "Cresciuti insieme, grande sensazione"... UfficialePalacios rinnova con il Bayer fino al 2030: "Cresciuti insieme, grande sensazione"
De la Fuente: "Morata out per scelta tecnica. Caso Yamal? Flick dovrebbe sapere certe... De la Fuente: "Morata out per scelta tecnica. Caso Yamal? Flick dovrebbe sapere certe cose"
Ozer eroe contro la Roma: "Avevo detto alla mia ragazza che non avrei preso gol" Ozer eroe contro la Roma: "Avevo detto alla mia ragazza che non avrei preso gol"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Chivu può essere l’allenatore giusto per l’Inter. Atalanta? Una sorpresa"
Immagine news Serie C n.2 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, il dg Lucchesi: "Portiamo avanti sia il progetto sportivo che quello strutturale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nicola: "Floriani Mussolini può giocare dal 1'. Capiremo il livello per ambire a qualsiasi sogno"
Immagine news Serie A n.2 Juric: "La difesa a 4 può essere una soluzione, Obric ha bisogno di tempo. Hien? Vedremo"
Immagine news Serie A n.3 Inter, che fine ha fatto Diouf? Chivu: "È l'ultimo arrivato... Ma lo vedo in crescita"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Gilardino: "Cuadrado mi mette in difficoltà. Arbitri? Società chiara, non creiamoci alibi"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine news Serie A n.6 Genoa, Vieira: "I tre 'pugni' della Lazio utili per crescere. A Napoli vogliamo fare punti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Pagliuca: "Firmerei per fare la carriera di Castori. L'espulsione? Mi lascio trasportare"
Immagine news Serie B n.2 Il Pineto si rafforza in difesa, preso il classe '96 Domenico Frare
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Frosinone? Sarà bello affrontare la capolista. A Palermo è mancato il gol"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi: "Sarà dura con lo Spezia, ma siamo pronti. Ceccaroni out? Gioca Veroli"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Verona, Fresco: "Con la rosa al completo possiamo lottare per i primi posti"
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Mantova, i convocati di Possanzini: sospiro di sollievo, probabile il ritorno di Ruocco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Venezia-Frosinone, i convocati di Alvini: lunga lista di infortuni. Si aggiunge Kvernadze squalificato
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.3 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.4 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Immagine news Serie C n.6 Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso