Ufficiale Rui Pedro Braz vola in Arabia Saudita: sarà il nuovo direttore sportivo dell’Al Ahli

L’Al Ahli, club di Jeddah, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Rui Pedro Braz come nuovo direttore sportivo. Dopo quattro anni al Benfica, il dirigente portoghese, 47 anni, apre così una nuova fase della sua carriera nel calcio del Medio Oriente, un mercato che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nello scenario internazionale.

Nel comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, l’Al Ahli ha sottolineato il lavoro svolto da Braz a Lisbona, evidenziando in particolare la conquista del campionato 2022/23 e i cinque accessi consecutivi alla Champions League. Tra i meriti riconosciuti al dirigente lusitano anche il consolidamento del Benfica come uno dei club europei di riferimento nello sviluppo dei giovani talenti.

Braz, che in estate era stato vicino alla Juventus ed era stato corteggiato anche dall'Inter, raggiungerà la città saudita la prossima settimana per iniziare le sue nuove funzioni. Il suo arrivo va a rafforzare ulteriormente l’organigramma di un club ambizioso, deciso a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Saudi Pro League. Nel nuovo campionato, il dirigente portoghese ritroverà diversi connazionali che militano nei principali club sauditi: dal tecnico Jorge Jesus, guida dell’Al Nassr, a stelle come João Félix e Cristiano Ronaldo, passando per Danilo Pereira e il giovane Roger Fernandes, oggi all’Al Ittihad. Altra presenza lusitana di spicco è Rúben Neves, centrocampista dell’Al Hilal.