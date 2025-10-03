Il Porto di Farioli fa 9 su 9, il tecnico non si accontenta: "Preferivo chiuderla prima"

Continua la favola di Francesco Farioli sulla panchina del Porto: anche in Europa League, i Dragões conquistano una vittoria preziosa, questa volta contro la Stella Rossa, grazie al gol all’89’ di Rodrigo Mora che ha regalato il 2-1 finale. Dopo il rigore trasformato da William Gomes e il pari dei serbi con Kostov, il guizzo nel finale ha fatto esplodere l’Estádio do Dragão e confermato il percorso netto della squadra, che conta nove vittorie su nove tra campionato e coppe.

Il tecnico italiano ha commentato il successo in conferenza stampa: "Vincere così dà una sensazione diversa, ma alla fine ciò che conta è la vittoria. Non direi che sia più speciale o dolce: avrei preferito chiudere la partita prima". Farioli ha poi sottolineato la difficoltà del match: "Conoscevamo la qualità del nostro avversario e quanto sarebbe stata difficile la partita. Questo si è confermato quando hanno segnato con il primo tiro in porta: non abbiamo difeso bene l’area e le nostre posizioni. Ci siamo rilassati un po’ e siamo stati puniti. A questo livello bisogna restare concentrati al 100%, una lezione per il futuro".

Infine, l’allenatore ha parlato dei giovani e dei cambi nella formazione: "Hanno risposto bene, il che riflette il buon clima nel gruppo. Per esempio Prpić ha gestito un duello intenso con un attaccante esperto come Marko Arnautović, limitandone l’impatto". Con questa vittoria, il Porto conferma la propria imbattibilità stagionale e il progetto di Farioli conquista sempre più consensi.