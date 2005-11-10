Rulli come Donnarumma: para 2 rigori e trascina il City ai quarti di Coppa di Lega

Il protagonista della serata del Manchester City ha un nome preciso: Geronimo Rulli. Il portiere argentino è stato decisivo nella qualificazione dei Citizens ai quarti di finale della Coppa di Lega inglese, conquistata al termine di una sfida combattuta contro il Brighton. All’Etihad Stadium la squadra di Enzo Maresca ha dovuto ricorrere ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato nei 90 minuti. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 30’ con Malick Yalcouyé, prima del pareggio firmato da Mateo Kovacic. Il Brighton è tornato avanti grazie a Georginio Rutter, ma il City ha trovato il definitivo 2-2 con Vitor Reis, rimandando tutto alla lotteria dagli undici metri.

È stato proprio Rulli a prendersi la scena. Il portiere classe 1992, in campo al posto di Gianluigi Donnarumma, ha respinto i tentativi di Yasin Ayari e Lewis Dunk, quarto e quinto rigorista del Brighton, permettendo ai Citizens di imporsi 4-3 nella serie e di proseguire il cammino nella competizione. Per l’ex estremo difensore di Ajax e Olympique Marsiglia si tratta della seconda presenza con la maglia del Manchester City dal suo arrivo in estate: il titolare resta ovviamente Donnarumma, ma le Coppe nazionali rappresentano per Rulli una preziosa occasione per mettersi in mostra.