Santi Gimenez trascina il Porto in semifinale di Coppa, Farioli: "Ha fatto molto bene"

Il Porto conquista la qualificazione alla final four della Allianz Cup e regala a Francesco Farioli diversi motivi per sorridere. La squadra portoghese ha superato l’Académico Viseu per 1-0 grazie alla rete su rigore di Santiago Gimenez, in una gara caratterizzata da numerosi cambi di formazione e anche da una nuova soluzione tattica.

Al termine della partita, ai microfoni di Sport TV, il tecnico italiano ha sottolineato l’importanza di aver dato spazio a diversi giocatori arrivati tardi o finora impiegati poco: "È stato molto importante avere questa partita per dare minuti ai giocatori che sono arrivati tardi. Abbiamo visto 90 minuti con Santi Gimenez, che era un obiettivo, e ha fatto molto bene. Anche Mec e Souza. Fofana non era mai stato titolare. Ci sono state tante cose positive".

Farioli ha poi spiegato la scelta di schierare la squadra con tre difensori centrali, una soluzione mai utilizzata finora dal Porto: "Dopo l’infortunio di Oskar siamo più corti sugli esterni. Ho voluto risparmiare Pepê e Borja, che hanno giocato sempre. Abbiamo cambiato struttura, qualcosa che non avevamo mai fatto. In Turchia ho giocato così per sei o sette mesi e sentivo che i giocatori potevano capire questa idea".

L’allenatore ha apprezzato soprattutto il controllo del gioco e l’atteggiamento della squadra, pur evidenziando un aspetto da migliorare: "Ci è mancata presenza in area, ma per controllo e possesso è stato molto positivo. L’atteggiamento è stato top". Infine, Farioli ha parlato dell’infortunio di Chris Smalling, costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio: "È difficile dire qualcosa adesso, dobbiamo valutare domani".