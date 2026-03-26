Man' United, non solo Diomande: nel mirino anche Hall e Ndiaye per la prossima stagione
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Arrivano le prime squadre interessate a Yan Diomande. L’esterno destro di proprietà del Lipsia e della Nazionale ivoriana è nel mirino del Manchester United che starebbe valutando un’offerta per la prossima sessione estiva di calciomercato. I Red Devils però non sarebbero l’unica formazione interessata al giocatore su cui sembrerebbe esserci anche il mirino della Juventus sempre per la prossima stagione.
Secondo quanto riporta Sky Sports UK, oltre a Diomande la formazione inglese sarebbe sulle tracce anche di Lewis Hall, difensore del Newcastle, e di Iliman Ndiaye di proprietà dell’Everton e attaccante senegalese.
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