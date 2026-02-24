Scarpa d'Oro, Kane ora tenta la fuga: sono 5 i gol di distacco su Mbappé. Lautaro 8°
Harry Kane stacca ancora di più Kylian Mbappé e allunga in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. L'inglese segna altri due gol, il francese resta di nuovo a secco e ora ci sono ben dieci punti di differenza tra i due bomber. Chiude il podio è Erling Haaland, fermo a quota 44. La Serie A è nella Top 10 grazie a Lautaro Martinez: il capocannoniere del campionato italiano, fermo per infortunio, è ottavo con 14 reti realizzate, in compagnia di Mason Greenwood e Darko Lemajic.
Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.
1 Harry Kane - 56
2 Kylian Mbappé - 46
3 Erling Haaland - 44
4 Igor Thiago - 34
5 Vedat Muriqi - 32
6 Vangelis Pavlidis - 30
6 Luis Suárez - 30
8 Darko Lemajic - 28
8 Mason Greenwood - 28
8 Lautaro Martínez - 28
11 Ayase Ueda - 27
11 August Priske - 27
11 Daniel Karlsbakk - 27
11 Ibrahim Diabate - 27
15 Klaemint Olsen - 26
15 Antoine Semenyo - 26
15 Luis Díaz - 26
15 Deniz Undav - 26
15 Joaquin Panichelli - 26
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30