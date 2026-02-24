Scarpa d'Oro, Kane ora tenta la fuga: sono 5 i gol di distacco su Mbappé. Lautaro 8°

Harry Kane stacca ancora di più Kylian Mbappé e allunga in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. L'inglese segna altri due gol, il francese resta di nuovo a secco e ora ci sono ben dieci punti di differenza tra i due bomber. Chiude il podio è Erling Haaland, fermo a quota 44. La Serie A è nella Top 10 grazie a Lautaro Martinez: il capocannoniere del campionato italiano, fermo per infortunio, è ottavo con 14 reti realizzate, in compagnia di Mason Greenwood e Darko Lemajic.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1 Harry Kane - 56

2 Kylian Mbappé - 46

3 Erling Haaland - 44

4 Igor Thiago - 34

5 Vedat Muriqi - 32

6 Vangelis Pavlidis - 30

6 Luis Suárez - 30

8 Darko Lemajic - 28

8 Mason Greenwood - 28

8 Lautaro Martínez - 28

11 Ayase Ueda - 27

11 August Priske - 27

11 Daniel Karlsbakk - 27

11 Ibrahim Diabate - 27

15 Klaemint Olsen - 26

15 Antoine Semenyo - 26

15 Luis Díaz - 26

15 Deniz Undav - 26

15 Joaquin Panichelli - 26