Bayern Monaco, Kane spegne i rumors sul Barcellona: "Non ne so nulla, sono felice qui"

I gol continuano ad arrivare e con loro anche le indiscrezioni di mercato. Dopo l’ennesima prova decisiva con la maglia del Bayern Monaco, culminata in una doppietta nel 3-2 contro l’Eintracht Francoforte, Harry Kane è finito inevitabilmente al centro dell’attenzione anche fuori dal campo.

L’attaccante inglese ha così commentato le parole di Xavier Vilajoana, pre-candidato alla presidenza del Barcellona, che aveva parlato di presunti contatti con il suo entourage. “Non ne so nulla”, ha chiarito Kane ai microfoni di Sky Sport Germania. “Mio padre e mio fratello gestiscono queste cose, ma non mi hanno riferito niente. Sono molto felice qui al Bayern e totalmente concentrato su questa stagione e sul mio percorso a Monaco. Se ne parlano, lo prendo come un complimento”.

Vilajoana, dal canto suo, aveva spiegato la posizione blaugrana: “Abbiamo contattato i rappresentanti di Kane. Stiamo valutando diversi profili con cautela e professionalità. Kane è uno di questi: è un goleador, un giocatore di squadra, letale negli spazi stretti, esattamente ciò di cui il Barça avrebbe bisogno”.