Scivola tentando di fare un selfie e cade nella cascata: morto un giovane calciatore francese

Tragedia in Thailandia per il giovane calciatore francese Alexis Vergos, 22 anni. Durante una vacanza a Koh Samui, il ragazzo è precipitato dalla cascata Na Muang 2 mentre tentava di scattare un selfie con la sua fidanzata, che fortunatamente si è salvata aggrappandosi a un ramo e chiamando i soccorsi. Le autorità locali hanno rinvenuto il corpo senza vita del giovane.

Secondo quanto riportato dalla polizia di Koh Samui, Alexis sarebbe scivolato dalla scogliera, cadendo diversi metri nelle acque impetuose e urtando contro le rocce. La prima autopsia ha confermato che la causa della morte è stata un trauma cranico. Il luogo dell’incidente, una delle attrazioni turistiche più frequentate del sud della Thailandia, era già stato teatro di tragedie simili in passato.

Il Quimper Ergué Armel FC, club di formazione del ragazzo, ha espresso il proprio cordoglio sui social: "Con grande tristezza annunciamo la morte di Alexis Vergos, figlio di Thierry, allenatore dell’équipe C e volontario del club. Alexis aveva iniziato a giocare a calcio con noi all’età di 6 anni e fino a due stagioni fa militava tra i senior. Il club si unisce al dolore della famiglia e degli amici".

Le autorità locali hanno annunciato l’intenzione di rafforzare le misure di sicurezza attorno alla cascata, installando nuove recinzioni e limitando l’accesso alle zone più pericolose, nonostante fossero già presenti cartelli di avvertimento in inglese e thailandese. La vicenda richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle attrazioni turistiche più impervie e sulla necessità di maggiore cautela da parte dei visitatori.