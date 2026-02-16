Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vinicius rinato con Arbeloa: "Passo molto tempo con Mbappé. La gente ci ama, è positivo"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 12:12
Michele Pavese

Vinicius Junior è stato il protagonista assoluto del successo ottenuto sabato dal Real Madrid sulla Real Sociedad (4-1). Con l’assenza di Kylian Mbappé, l’ala brasiliana ha preso in mano le redini dell’attacco, provocando un rigore e trasformandone due per chiudere la partita. La prestazione ha confermato il suo ruolo di leader offensivo della squadra, attirando elogi a livello tecnico e mediatico.

"Vedo un grande Vini fin dal primo giorno. È uno dei migliori al mondo, incredibile, sono fortunato ad averlo", aveva commentato il tecnico Alvaro Arbeloa anche in vista del match di andata dei playoff di Champions League contro il Benfica, dove Vinicius tornerà a giocare insieme a Mbappé, che è stato convocato.

In un’intervista con Ibai Llanos, nel video "24 ore con Vini Jr", l’esterno ha raccontato il suo rapporto con Mbappé e con gli altri francesi del gruppo, Camavinga e Mendy: "Passiamo più tempo insieme che con le nostre famiglie. Dobbiamo avere buoni rapporti. Alcuni sono sposati, altri no… ma siamo sempre uniti. Ogni estate scrivevo a Kylian: 'Quando vieni?'. Ero il suo agente... Voglio giocare con i migliori per avere maggiori possibilità di vincere".

Vinícius ha anche smentito le presunte tensioni nello spogliatoio: "La parte positiva è che la gente ti ama, quella negativa sono la stampa e i tifosi avversari".

