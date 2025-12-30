Semenyo al Manchester City, affare in chiusura: da definire un aspetto col Bournemouth

Il Manchester City è vicino a raggiungere un accordo con il Bournemouth per l’ingaggio di Antoine Semenyo per 65 milioni di sterline (74 milioni di euro circa). La trattativa dei Citizens per l'esterno d'attacco ghanese di 25 anni è in fase avanzata, con colloqui nelle ultime 48 ore finalizzati a definire gli ultimi dettagli dell'affare a gennaio.

Il club con Pep Guardiola in panchina ha accettato di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore, mentre gli agenti di Semenyo erano a Manchester ieri per finalizzare l'accordo personale. Le discussioni sono proseguite nella giornata odierna e, secondo quanto riferito dalla BBC, è vicino il raggiungimento di un accordo totale. E la finestra di trasferimenti invernale si aprirà giovedì.

Proprio in linea con il desiderio di Semenyo, che intendeva definire il suo futuro entro il 1° gennaio. Con la preferenza esplicita data al Manchester City. Tuttavia, resta da vedere se il Bournemouth proverà a trattenerlo per fargli disputare almeno la gara contro l’Arsenal sabato 3 gennaio. Ossia entro la scadenza della clausola d'uscita, valida fino al 10 gennaio sulla carta. Intanto il Liverpool resta fortemente interessato all'esterno d'attacco ghanese ma, a meno di una replica all'offerta del City, Semenyo giocherà all'ombra di Etihad Stadium. Con la maglia degli sky blues.