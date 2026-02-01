Guardiola accetta il 2-2 contro il Tottenham: "Siamo andati in difficoltà ma buona prova"

Un finale deludente, ma il Manchester City non ha intenzione di mollare. Pep Guardiola ha parlato a Sky Sports UK dopo il 2-2 sul campo del Tottenham: "È stata una buona partita. Dopo il primo gol subito abbiamo faticato, ma ci siamo rimessi in carreggiata nel finale. In generale la prestazione è stata positiva, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Il nostro piano era giocare palla a terra, segnare e non subire. Dopo il loro gol hanno preso il controllo e noi non siamo stati in grado di riprenderlo subito, ma non è stato un problema. Stiamo giocando ad alto livello, dobbiamo solo trovare la continuità per vincere le partite".

Anche Antoine Semenyo ha analizzato il match: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, con la giusta mentalità. Nel secondo invece loro hanno dominato. Tutti erano visibilmente frustrati, ma dobbiamo guardare avanti. Mancano 14 partite, siamo sei punti dietro: non è finita. Tutto può cambiare, possono perdere qualche partita e noi vincerne altre. Dobbiamo continuare a lottare".