Iraola: "Semenyo al City? Affare non costoso, Guardiola ne tirerà fuori il massimo"

Inizio col botto per Antoine Semenyo al Manchester City. Arrivato a gennaio dal Bournemouth per 73,7 milioni di euro (cessione record nella storia delle Cherries), l'attaccante ghanese sta dimostrando fin dalle sue prime uscite con i Citizens che il club ha fatto bene a puntare su di lui. Nel roboante 10-1 in FA Cup contro l'Exeter, coinciso con il suo debutto agli ordini di Guardiola, ha contribuito con 1 gol e 1 assist. Pochi giorni dopo, nella semifinale di andata di EFL Cup contro il Newcastle, ha contribuito con 1 rete allo 0-2 finale.

La cessione di Semenyo è uno dei tanti temi toccati dal tecnico del Bournemouth Andoni Iraola, in una lunga intervista a Marca. Riguardo alla cifra spesa del City, ha detto: "Per me, non è stato affatto costoso. È un giocatore che è migliorato in ogni stagione che ha trascorso con noi. Giocava come attaccante, ma lo abbiamo provato come esterno e si è adattato molto bene al cambiamento. Ha un vantaggio fondamentale: è abile sia con il destro che con il sinistro. Conoscendo Pep, ne sono sicuro che tirerà fuori il massimo. Sono convinto che sarà un grande acquisto".