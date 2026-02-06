Manchester City, Semenyo rivela: "Guardiola non vuole che io mi distragga"

Lunga intervista quella concessa ai microfoni di Sky Sports UK da parte di Antoine Semenyo. L'attaccante del Manchester City ha commentato: "La prima cosa che Guardiola mi ha detto quando sono arrivato è stata: 'Continua a giocare la tua partita. Gioca liberamente, esprimiti, tira, palleggia, fai quello che ti sembra giusto'. Non vuole che io mi distragga dal mio gioco perché è una squadra che passa e noi teniamo la palla.

Ci saranno momenti durante la partita in cui potrò esprimermi - ha proseguito - quindi questo mi dà molta fiducia. Sento che il modo in cui Pep vuole giocare è quasi come se volessi impegnare i difensori. Vuoi impegnare i centrocampisti. E una volta che lo spazio si apre, o ci entri o ti metti dietro. Sono tante piccole cose a cui io non penserei, ma lui ci pensa. È come se ci stessi pensando ora grazie a quello che dice spesso.

Adattarmi a questo sistema è stato sicuramente fondamentale per me. Sento che i giocatori che ho intorno mi rendono le cose molto facili. E mi danno tantissime istruzioni, essendo anche positivi, e ovviamente mi mettono nelle condizioni di segnare i miei gol. Quindi rendono la vita facile. Mi sembra una follia".