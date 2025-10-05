L'OM può lottare per il titolo? Mandanda: "Lo spero, la squadra è davvero completa"

Sono trascorsi ben quindici anni dall'ultimo titolo vinto dall’Olympique Marsiglia. Un ricordo lontano, custodito negli archivi per Steve Mandanda; oggi, l’ex portiere e capitano dei bianco-azzurri, ormai ritirato, guarda con entusiasmo alla stagione in corso e sogna di rivedere il suo vecchio club trionfare sul palcoscenico nazionale.

Intervistato da Canal+, Mandanda ha espresso fiducia nel progetto messo in piedi da Roberto De Zerbi: "Se l’OM può giocarsi il titolo? In ogni caso, lo spero! Trovo che questa squadra e questo collettivo siano davvero completi". L’ex numero uno phocéen ha elogiato il lavoro di Pablo Longoria, Medhi Benatia e dello staff tecnico, sottolineando come abbiano costruito un gruppo coeso, capace di integrare ogni giocatore nel progetto di gioco: "Si possono cambiare i giocatori, ma tutti entrano nel progetto. Il lavoro fatto quest’estate ha tirato tutti nella stessa direzione. Quando i risultati arrivano, è più facile fare turnover, i giocatori sono più motivati, l’atmosfera è migliore".

Mandanda non ha dubbi: l’OM sta vivendo un momento positivo e l’equilibrio tra collettivo e gestione dei singoli potrebbe essere la chiave per riportare il club ai fasti del passato. I tifosi possono sognare in grande, confidando che la squadra continui a costruire risultati e fiducia, puntando a interrompere finalmente il lungo digiuno di titoli.