Bayern Monaco, Kane celebrato all'Allianz Arena dopo il Pallone d'Oro: ovazione e pasillo de honor
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:12Calcio estero
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28.10.2026 21:12Calcio estero
Kane celebrato all'Allianz Arena prima della sfida di coppa contro il Magdeburgo: pasillo de honor dei compagni e ovazione dei tifosi.
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Accoglienza da brividi per Harry Kane all'Allianz Arena. L'attaccante del Bayern Monaco, fresco vincitore del Pallone d'Oro, ha ricevuto il pasillo de honor dai suoi compagni di squadra al momento dell'ingresso in campo e l'ovazione del pubblico presente questa sera allo stadio per assistere alla sfida di DFB Pokal contro il Magdeburg.
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