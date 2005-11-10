La festa per il Pallone d’Oro 2026 di Harry Kane ha lasciato spazio anche alle polemiche. L’attaccante del Bayern Monaco, dopo il trionfo nella cerimonia di Londra, ha celebrato il riconoscimento con amici e invitati in un locale della capitale inglese, ma alcune immagini diffuse ieri hanno attirato l’attenzione per un dettaglio tutt’altro che banale.

Durante la serata sono infatti state portate alcune bottiglie di champagne decorate con alcune fontanelle accese, trasportate tra la folla mentre la musica accompagnava i festeggiamenti. Una scena che ha suscitato perplessità perché inevitabilmente richiama alla mente la recente tragedia di Crans-Montana, dove un incendio devastante aveva trasformato un momento di festa in una strage. Al di là del contesto completamente diverso e senza voler attribuire responsabilità dirette a Kane o agli organizzatori della serata, l’immagine delle fiamme in mezzo a un locale affollato (e con un tetto piuttosto basso) è sembrato un richiamo infelice, soprattutto considerando la vicinanza temporale con quanto accaduto in Svizzera.

Il Bayern, intanto, ha celebrato ieri Kane all’Allianz Arena con una passerella d’onore dei compagni e l’omaggio dei tifosi. Una festa per il primo Pallone d’Oro conquistato da un giocatore del club dopo Karl-Heinz Rummenigge nel 1981.