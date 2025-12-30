Maresca, ci risiamo: altra rimonta subita col Bournemouth. Il Newcastle si rialza, Forest ko

La scorsa volta l'Aston Villa, stavolta contro il Bournemouth. Il Chelsea non ha imparato dai suoi errori e dopo essere passati avanti con il rigore di Cole Palmer e il raddoppio di Enzo Fernandez (assist di Garnacho) si è lasciato riacciuffare appena 4 minuti dopo dall'ex Roma Kluivert. Succede tutto in un primo tempo da 4 gol ed emozioni allo stato puro, mentre Enzo Maresca si mangia le mani per il mancato aggancio al Liverpool in classifica, perdendo altro terreno dalle prime della classe.

Il Newcastle si rialza dopo il tonfo a Manchester contro lo United: Burnley demolito 3-1 e aggancio completato al Crystal Palace. Finisce sempre più giù il Nottingham Forest dopo il ko con il City, ma il West Ham salva Sean Dyche e accorcia a -4 dalla salvezza nel duello col Brighton (2-2).

19a giornata, programma completo

Burnley - Newcastle 1-3

Chelsea - Bournemouth 2-2

Nottingham - Everton 0-2

West Ham - Brighton 2-2

Arsenal - Aston Villa

Manchester United - Wolverhampton

Crystal Palace - Fulham

Liverpool - Leeds

Brentford - Tottenham

Sunderland - Manchester City

Classifica aggiornata

1. Arsenal 42 punti

2. Manchester City 40

3. Aston Villa 39

4. Liverpool 32

5. Chelsea 30*

6. Manchester United 29

7. Sunderland 28

8. Everton 28*

9. Brentford 26

10. Crystal Palace 26

11. Newcastle 26*

12. Fulham 26

13. Tottenham 25

14. Brighton 25*

15. Bournemouth 23*

16. Leeds 20

17. Nottingham Forest 18*

18. West Ham 14*

19. Burnley 12*

20. Wolverhampton 2

*una gara in più