Semenyo al City, Iraola a sorpresa: "Resterà al Bournemouth, non è la sua ultima partita"

Non avrà espugnato Stamford Bridge, ma quantomeno confermato la crisi da rimonte subite del Chelsea. Il Bournemouth ha strappato il 2-2 ai Blues dopo 27 minuti di totale follia e quattro gol in sequenza che hanno permesso alle Cherries di riprendere un po' di respiro e allontanarsi dalla zona calda della retrocessione.

Andoni Iraola, tecnico in capo, ha analizzato l'esito della gara a BBC Match of the Day: "Ci sta succedendo spesso. Stiamo giocando partite in cui sentiamo di aver offerto una buona prestazione. Abbiamo giocato un primo tempo davvero molto buono, ed è stato un po’ deludente andare all’intervallo sul 2-2 perché abbiamo avuto cinque o sei occasioni nette".

E ha aggiunto: "Abbiamo avuto le occasioni più chiare. Non è un punto di quelli in cui pensi di aver resistito e strappato un pareggio qui a Stamford Bridge, non è andata così. Gli episodi chiave non sono girati dalla nostra parte. Sono molto orgoglioso della prestazione dei giocatori, ho visto tutti lottare come se fosse una questione di vita o di morte. Dobbiamo continuare con questo tipo di prestazioni e cercare di non concedere tutti questi gol". In conclusione ha rilasciato una dichiarazione rapida su Semenyo, esterno offensivo ghanese che sarebbe davvero vicino al trasferimento al Manchester City a gennaio: "È un giocatore fondamentale per noi e resterà con noi. Non è l’ultima partita che ha giocato per noi".