Coppa d'Africa, incubo Koulibaly: 100ª presenza col Senegal, fallaccio e rosso. Salta gli ottavi

Era già tutto indirizzato verso il piatto della bilancia del Senegal, ma un episodio ha cambiato gli equilibri della gara. Infatti Kalidou Koulibaly, capitano dei Leoni della Teranga e alla sua 100ª partita con la Nazionale, nel pieno della terza e ultima giornata del gruppo D contro il Benin e in vantaggio di due gol ha perso la testa.

Dopo essere stato superato con uno splendido dribbling dall'avversario beninese Aiyegun, per non lasciarlo avanzare in area di rigore l'ex difensore del Napoli - nonostante il bagaglio di esperienza acquisito in carriera - ha reagito con un intervento scomposto e pericoloso da dietro. Dritto sul tallone d'Achille, con il piede a martello. Fermando sì l'attaccante, ma venendo punito qualche minuto dopo: richiamato dal VAR per rivedere al monitor video il fallaccio di KK, l'arbitro non ha esitato a rivedere la sua decisione. E dal cartellino giallo estratto in una prima occasione, ha invece scelto il rosso diretto.

L'espulsione immediata di Koulibaly lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco, ad entrare nei tunnel e raggiungere gli spogliatoi, lasciandosi andare ad un sorriso amaro di fronte alle telecamere. Nel giro di pochi istanti ha lasciato il Senegal in 10 contro 11, dando al Benin qualche chance in più di credere alla possibile rimonta. Ma gli uomini del CT Thiaw hanno difeso bene il vantaggio in inferiorità numerica e persino segnato il 3-0 che ha chiuso i giochi. Ma con questo cartellino rosso l'ex Napoli salterà gli ottavi di finale contro la terza classificata gruppo E, che si scoprirà domani.