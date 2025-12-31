Semenyo-City? Iraola nega, poi un calciatore del Bournemouth confida: "Se lo è guadagnato"

"È un giocatore fondamentale per noi e resterà con noi. Non è l’ultima partita che ha giocato per noi". Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, non ha voluto dare conferme a proposito dell'imminente addio di Antoine Semenyo dopo i recenti aggiornamenti a proposito della cessione in dirittura d'arrivo al Manchester City - i citizens hanno accettato di saldare la clausola di gennaio da 74 milioni di euro dell'ala ghanese.

Eppure c'è chi si è lasciato un po' più andare, ossia David Brooks. L'esterno delle Cherries, nonché compagno di squadra di Semenyo, è intervenuto ai microfoni di BBC Match of the Day e ha risposto così riguardo il possibile addio del 25enne: "Non starò qui a dire che non sia una perdita, perché è stato un giocatore molto, molto importante per noi", la confidenza lasciata ai giornalisti.

E quel discorso al passato lascia quasi intendere che nello spogliatoio del Bournemouth tutti sappiano già quale sarà l'epilogo. "Tutti lo amano nella nostra squadra e, se dovesse andare a unirsi a qualcun altro, se ne andrebbe con il nostro pieno sostegno: se lo è guadagnato. Speriamo che resti, ma non lo sappiamo", il tentativo di lasciare aperto e vago il discorso in chiusura. Ma ormai dovrebbe essere solo questione di tempo per l'approdo di Semenyo al City.