Arsenal indemoniato, poker all'Aston Villa. Zirkzee-gol, ma che fa lo United? Solo 1-1 coi Wolves
L'Arsenal è una macchina schiacciasassi. La volta in cui gioca prima del Manchester City, sgombro di pensieri e con meno pressioni, calpesta senza pietà l'Aston Villa in uno scontro diretto da piani alti: finisce 4-1, con quattro marcatori differenti. Watkins segna il gol della bandiera, ma si interrompe la striscia di vittorie di Emery a quota 8. Così i Gunners di Mikel Arteta staccano in vetta Guardiola a +5, per il momento.
Il Manchester United butta via un'occasione colossale per scavalcare il Chelsea e raggiungere il Liverpool in classifica: Zirkzee apre il match, allo scadere del primo tempo Krejci rovina la festa dei Red Devils. Primo punto regalato al Wolverhampton dopo 11 sconfitte consecutive, il terzo della stagione per l'ultima in classifica di Premier League.
19a giornata, programma completo
Burnley - Newcastle 1-3
Chelsea - Bournemouth 2-2
Nottingham - Everton 0-2
West Ham - Brighton 2-2
Arsenal - Aston Villa 4-0
Manchester United - Wolverhampton 1-1
Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
Brentford - Tottenham
Sunderland - Manchester City
Classifica aggiornata
1. Arsenal 45 punti*
2. Manchester City 40
3. Aston Villa 39*
4. Liverpool 32
5. Chelsea 30*
6. Manchester United 30*
7. Sunderland 28
8. Everton 28*
9. Brentford 26
10. Crystal Palace 26
11. Newcastle 26*
12. Fulham 26
13. Tottenham 25
14. Brighton 25*
15. Bournemouth 23*
16. Leeds 20
17. Nottingham Forest 18*
18. West Ham 14*
19. Burnley 12*
20. Wolverhampton 3*
*una gara in più
