Chelsea rimontato, Maresca non parla coi giornalisti. Il vice allenatore spiega il motivo

Il Chelsea non riesce a vincere da tre partite di fila. E per la seconda volta consecutiva si è lasciato rimontare in situazione di vantaggio, stavolta dal Bournemouth a Stamford Bridge. Enzo Maresca, allenatore dei Blues, non ha parlato ai giornalisti dopo la partita. Ci ha pensato l’allenatore in seconda, Willy Caballero, a spiegare il motivo: "Non si sentiva bene già negli ultimi due giorni. È importante per i giocatori avere l’allenatore presente, ma stava avendo un po’ di febbre e una sorta di virus e oggi mi ha chiesto se potevo fare io la conferenza stampa perché si sentiva davvero male".

Sulla delusione per il 2-2 maturato con le Cherries: "Provo quello che prova qualsiasi tifoso: abbiamo perso l’occasione di conquistare i tre punti. Abbiamo fatto una buona partita con il pallone, creato occasioni, ottenuto il rigore e realizzato un ottimo secondo gol. Penso che abbiamo costretto il Bournemouth a difendersi in area per molti, molti minuti, ma oggi è mancato l’ultimo passaggio. È qualcosa che dobbiamo trovare e migliorare", l'analisi del vice allenatore di Maresca.

C'è un problema che persiste, a detta di Caballero: "Lavoriamo molto e abbiamo grande fiducia nel nostro allenatore dei calci piazzati. Fino a oggi avevamo gestito situazioni difficili. Abbiamo fatto cambiamenti e correzioni per sistemare le cose, ma oggi il problema è che è successo due volte. È questo che ci delude un po’: subire due gol nello stesso modo". E ha concluso: "È importante ciò che abbiamo ottenuto, ma nel calcio è normale: quando raggiungi qualcosa, cresce la voglia disperata di vincere ancora di più. Questo club merita di lottare per di più e per molte cose. Siamo i primi a voler vincere ogni partita, non siamo soddisfatti di pareggiare contro il Bournemouth, né qui né in trasferta".