Spagna, problemi muscolare per Huijsen: l'ex Juventus può lasciare il ritiro già oggi

La vigilia di Georgia-Spagna si tinge di incertezza per Luis de la Fuente. Dean Huijsen, convocato per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è infatti a forte rischio forfait: il difensore del Real Madrid ha accusato nuovi problemi muscolari durante l’allenamento di venerdì e - riferisce Diario As - potrebbe lasciare già oggi il ritiro di Tbilisi, in attesa degli esami che chiariranno l’entità dell’infortunio. Lo staff tecnico della Federazione non intende correre rischi, soprattutto dopo le recenti defezioni di due titolari come Lamine Yamal e Nico Williams, entrambi fermati da problemi all’inguine durante questa sosta.

Huijsen aveva già lamentato un fastidio nell’ultima uscita con il Real Madrid, ma si era ripreso in tempo per unirsi al gruppo e aveva partecipato senza problemi a tutte le sedute settimanali, compresa quella aperta al pubblico a Las Rozas. La ricaduta di venerdì pomeriggio ha però cambiato i piani: i medici federali, Celada e Vázquez, attendono gli esiti dei test prima di rendere ufficiale un eventuale forfait.

Una tegola che potrebbe pesare anche in ottica Mondiale: nella lista dei centrali figurano al momento Huijsen, Laporte, Cubarsí e Vivian, e soltanto quattro difensori voleranno alla competizione. Un infortunio in questa fase della stagione rischia dunque di complicare le gerarchie. Intanto nella formazione che sfiderà la Georgia – con la Spagna in maglia bianca da trasferta – spicca un dettaglio simbolico: Fermín indosserà il numero 19, quello di Lamine Yamal. Un gesto d’affetto che conferma il legame profondissimo tra i due talenti cresciuti insieme a Rocafonda.