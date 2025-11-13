Huijsen: "Vivo normalmente: non seguo i media, mi alleno e vado a casa. Cerco di migliorare"

Il 2025 di Dean Huijsen è da incorniciare. A soli 19 anni, il giovane difensore centrale del Real Madrid ha compiuto il salto da promessa a realtà, debuttando con la nazionale spagnola a sorpresa dopo l’infortunio di Íñigo Martínez e conquistando rapidamente un posto da titolare nella difesa dei Blancos. Intervistato su Radio MARCA, l'ex di Roma e Juventus ha raccontato con naturalezza la sua rapida ascesa, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul miglioramento quotidiano: "Mi concentro su me stesso e cerco di migliorare ogni giorno. Lo gestisco bene".

Il centrale, cresciuto esponenzialmente nel Bournemouth di Iraola prima di approdare al Bernabéu, ha spiegato come gestisce l’attenzione mediatica: "Non seguo cosa dice la stampa. Vivo la mia vita normale: allenamento, casa, e basta". Huijsen ha raccontato l’atmosfera nella nazionale: "Quando veniamo qui siamo compagni, in campionato rivali. Fuori c’è un ottimo clima". Ha inoltre difeso Lamine Yamal e Vinícius, spesso oggetto di critiche esagerate, e ha lanciato un messaggio ai media: "Se ci dobbiamo prendere dei rimproveri, va bene, ma molte volte si esagera".

Il giovane difensore non nasconde le ambizioni: il Mondiale non è solo un sogno, è un obiettivo concreto. Nonostante l'ascesa fulminea, Huijsen resta un ragazzo con i piedi per terra, che ama la tranquillità e mantiene l’equilibrio tra impegni professionali e vita privata. Con la sua maturità e determinazione, il futuro della difesa spagnola sembra già scritto: passa dai piedi di Dean Huijsen.