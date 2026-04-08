Van der Vaart infastidito da Vinicius: "Comportamento triste, cerca l'espulsione dell'avversario"

Dopo la sconfitta per 2-1 del Real Madrid contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League, non sono mancate le critiche nei confronti di Vinicius Junior, autore di una prova poco convincente al contrario del compagno di reparto, Kylian Mbappé.

A puntare il dito è stato l’ex centrocampista dei Blancos, Rafael van der Vaart, intervenuto ai microfoni dell’emittente olandese Ziggo. Il giudizio è stato tutt’altro che morbido: "Vinicius è irritante, mi esaspera quando lo guardo. Ed è un peccato, perché parliamo di un giocatore straordinario". Van der Vaart ha poi spiegato nel dettaglio cosa non lo convince dell’atteggiamento del brasiliano: "Appena riceve una piccola spinta, si lascia cadere sperando che l’avversario venga espulso. Poi si rialza come se nulla fosse. È questo che trovo davvero triste nel suo comportamento".

Parole dure, che arrivano in una serata complicata per il Real Madrid e che rischiano di alimentare il dibattito attorno al talento brasiliano, spesso decisivo ma talvolta criticato per il suo atteggiamento in campo. Resta ora da vedere quale sarà la risposta del numero 7 madridista, chiamato a reagire nella sfida di ritorno.