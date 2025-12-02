Ufficiale Suriname sogna il Mondiale ma è senza ct. Stanley Menzo si è dimesso

Stanley Menzo non è più il commissario tecnico del Suriname. Lo rende noto la federcalcio del paese sudamericano, ma affiliato alla CONCACAF, con un comunicato ufficiale. Una decisione che sorprende poiché arrivata tre mesi prima della disputa dei playoff inter-zona che potrebbe clamorosamente qualificare la selezione ai Mondiali.

Menzo ha deciso di rassegnare le dimissioni e in merito ha dichiarato: "A marzo, la selezione affronterà una partita internazionale cruciale. Un momento in cui dovremo fare tutto il possibile per realizzare il nostro sogno comune e quello del popolo surinamese. Un sogno che risuona ancora profondamente in tutti noi e che credo sinceramente sia realizzabile. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme ed è stato un grande onore far parte di questo straordinario viaggio. Ciononostante, credo che fare un passo indietro in questo momento sia la decisione giusta".

Noto al grande pubblico per essere stato il portiere dell'Ajax che vinse la Coppa UEFA 1992 ai danni del Torino, Menzo (62 anni) ha guidato Suriname per la seconda volta in carriera: una prima parentesi, nel 2022 di 7 partite e successivamente altre 22 a partire da marzo 2024. Suriname sfiderà la Bolivia il 26 marzo a Guadalupe, in Messico e la vincente se la vedrà 5 giorni più tardi contro l'Iraq per un posto alla Coppa del Mondo.