Tudor scambia Slot con un dirigente del Tottenham: la gaffe diventa subito virale

Il momento complicato di Igor Tudor si può riassumere con un episodio surreale avvenuto a pochi secondi dal fischio d'inizio della sfida tra Liverpool e Tottenham. L’allenatore croato, ripreso dalle telecamere, ha apparentemente scambiato Allan Dixon, responsabile dei rapporti con i giocatori degli Spurs, per il tecnico avversario Arne Slot. Uscendo dal tunnel, ha messo una mano sulla spalla di Dixon (calvo come Slot) e lo ha abbracciato brevemente. Solo nel momento in cui Dixon si è voltato, Tudor sembra accorgersi della gaffe: la scena si chiude con i due intenti a scambiarsi alcune parole.

Tudor, finora, non ha vinto nessuna delle cinque partite disputate da quando ha assunto il ruolo di allenatore ad interim degli Spurs il mese scorso. La squadra londinese è 16ª in Premier League con 30 punti, davanti Nottingham Forest e West Ham, e la possibilità di evitare la retrocessione sembra ridursi partita dopo partita, con sette match ancora da giocare nella stagione 2025/26.

L’allenatore aveva già fatto notizia all’inizio della settimana durante la conferenza stampa pre-partita, incoraggiando i suoi giocatori a reagire alla situazione critica: "Non è un momento facile, ma come nella vita puoi scegliere: piangere o combattere. Puoi essere vittima o provare a cambiare le cose. Momenti difficili non durano per sempre. Chi prende questa sfida e reagisce diventerà un giocatore e una persona migliore", aveva dichiarato Tudor, provando a motivare la squadra in vista della lotta salvezza.