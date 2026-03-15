Tudor finalmente felice: "C'è stato un miglioramento. E abbiamo giocato senza 12 elementi"

Igor Tudor ha commentato a caldo la prestazione della sua squadra, che ha ottenuto un prezioso pareggio in extremis sul campo del Liverpool. Il tecnico croato ha dichiarato ai microfoni della BBC: "Abbiamo lavorato duro, con la volontà di fare le cose giuste e di restare uniti come squadra. Possiamo dire che il risultato è meritato. Non è stato facile, quindi sono felice, felice per i giocatori. Sono davvero contento. Giocare qui non è mai semplice», ha dichiarato l'ex allenatore della Juventus.

Tudor ha poi spiegato cosa si aspetta dai suoi uomini, evidenziando i progressi mentali fatti dalla squadra: "Oggi si è visto un miglioramento in termini di mentalità e della volontà di restare in partita e soffrire. Questo è sicuramente un progresso. Non posso parlare di progresso in senso generale, perché sappiamo cosa è successo nelle ultime due partite, ma oggi siamo venuti qui con 12 giocatori indisponibili. È qualcosa di importante per i nostri tifosi, per i giocatori. Davvero qualcosa di grande".